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Лэмпард — о Мудрике: ему предстоит многому научиться. Это совершенно нормально

Лэмпард — о Мудрике: ему предстоит многому научиться. Это совершенно нормально
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Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о полузащитнике команды Михаиле Мудрике, выразив надежду, что украинский футболист сможет стать отличным игроком для лондонцев на несколько лет вперёд.

«Есть вещи, которые, возможно, не так заметны и не имеют прямого отношения к происходящему на поле, но мы надеемся, что Мудрик станет отличным игроком для этого клуба на протяжении многих лет. За этот короткий период, что он провёл здесь, мы могли увидеть лишь проблески его потенциала. Ему предстоит многому научиться, и это совершенно нормально для развивающихся игроков», — приводит слова Лэмпарда Football.London.

Мудрик сделал две результативные передачи в 13 сыгранных матчах за «Челси».

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