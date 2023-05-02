Экс-игрок «Спартака» Бояринцев рассказал о своём деде, участнике Великой Отечественной

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился эмоциями от посещения Мамаева кургана в Волгограде, рассказав историю своего деда Валентина Бояринцева, который во время Великой Отечественной войны дошёл от Сталинграда до Праги.

«Мой дед — Валентин Фёдорович Бояринцев — родом из Сталинграда, тут и принял свой первый бой. Ему как раз 18 исполнилось… Потом дошёл от Сталинграда до Праги.

Я приходил на Курган с бабушкой, один из её знакомых фронтовиков рассказывал: «А здесь мы пошли в рукопашную...» Деда же я не запомнил — мне было всего четыре месяца, когда его не стало», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Денис Бояринцев принял участие в ретроматче «Динамо» (Сталинград) — «Спартак» (Москва) в Волгограде (0:2).