Экс-игрок «Спартака» Бояринцев рассказал о своём деде, участнике Великой Отечественной
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился эмоциями от посещения Мамаева кургана в Волгограде, рассказав историю своего деда Валентина Бояринцева, который во время Великой Отечественной войны дошёл от Сталинграда до Праги.
«Мой дед — Валентин Фёдорович Бояринцев — родом из Сталинграда, тут и принял свой первый бой. Ему как раз 18 исполнилось… Потом дошёл от Сталинграда до Праги.
Я приходил на Курган с бабушкой, один из её знакомых фронтовиков рассказывал: «А здесь мы пошли в рукопашную...» Деда же я не запомнил — мне было всего четыре месяца, когда его не стало», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».
Денис Бояринцев принял участие в ретроматче «Динамо» (Сталинград) — «Спартак» (Москва) в Волгограде (0:2).
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