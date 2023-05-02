Месси улетел в Саудовскую Аравию без разрешения главного тренера «ПСЖ»

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси покинул расположение парижского клуба без разрешения главного тренера Кристофа Галтье и футбольного советника Луиша Кампуша. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, аргентинец, являющийся амбассадором туризма Саудовской Аравии, был вынужден улететь в арабскую страну без согласия тренера и футбольного советника. До этого Месси уже дважды отменял поездку из-за результатов парижан. По словам окружения футболиста, в этот раз он не смог отменить поездку, так как вскоре в Саудовской Аравии будет сезон очень высоких температур, что осложнит его пребывание там.

Когда Месси принял решение о поездке, Кампуш и Галтье дали ему разрешение, однако после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1 (1:3) назначили тренировку на день, который должен был быть выходным. Месси улетел в Саудовскую Аравию с разрешения высшего руководства «ПСЖ».

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