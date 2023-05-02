Экс-игрок «Рубина» Сибайя: у России и ЮАР отличные отношения, ждём в гости Путина

Бывший футболист «Рубина» Макбет Сибайя рассказал, как люди у него на родине, в ЮАР, относятся к России и нынешним событиям, которые происходят вокруг страны. Также Сибайя высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. По его мнению, бан РФ на спортивной арене несправедлив.
«ЮАР и Россия – международные союзники? Да, у наших стран отличные отношения. Мы, кстати, ждём в гости Президента России Владимира Путина. Когда мои южноафриканские друзья по соцсетям увидели, что я лечу в Россию, они начали писать мне: «Ты должен вернуться обратно в ЮАР с Путиным». Потому что в этом году в Кейптауне состоится саммит БРИКС-2023.
Как в ЮАР люди реагируют на ситуацию в России? Полагаю, люди испытывают смешанные чувства. Все знают, что Россия не будет делать ничего плохого по отношению к тебе, если только ты сам сделал что-то неправильно. И Россия всегда уделяла большое внимание вопросу освобождения других наций. Люди в ЮАР знают, что Россия – это друг.
Отстранение российских клубов и сборных? Думаю, что это несправедливо. Очень несправедливо. Иногда в правилах не хватает последовательности. Бывает, что кто-то делает много плохого, но по отношению к ним почему-то ничего не делается. А у России был повод, были причины. Россия делает всё, чтобы защитить россиян. Это не страна, которая будет забирать что-то чужое. В истории такого никогда не было», — приводит слова Сибайи «Татар-информ».
- 2 мая 2023
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