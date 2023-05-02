Колыванов — о Кокорине: на Кипре можно и 20 забить, но это ни о чём не говорит

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о выступлениях российского форварда Александра Кокорина в составе кипрского «Ариса». По мнению эксперта, высокая результативность Кокорина на Кипре ни о чём глобально не говорит.
«Следят ли за результативностью Кокорина в Италии? Следить следят, поскольку на то есть специальные люди. При этом прекрасно понимают, что это, мягко говоря, не топовый уровень. Можно и 12, и 15, и 20 забить, но о чём это говорит? Ни о чём. Понятно, Саша выделяется там классом, но эта команда и без него всегда в лидерах», — приводит слова Колыванова «Московский комсомолец».
Напомним, накануне Кокорин установил личный рекорд результативности по голам за сезон в чемпионате. Российский форвард отличился в 12-й раз в текущем сезоне в матче с «Пафосом». За карьеру Кокорин трижды забивал по 10 голов в чемпионате — в сезоне-2012/2013 и 2013/2014 за «Динамо» и сезоне-2017/2018 за «Зенит».
- 2 мая 2023
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