Клопп объяснил, почему отпраздновал гол «Ливерпуля» на глазах у арбитра

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему отпраздновал победный гол своей команды в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (4:3) перед лицом резервного арбитра Пола Тирни.

«Всё это вообще не должно было происходить. Это случилось из-за эмоций, из-за гнева, который никогда не приводит ни к чему хорошему. Вот почему я отпраздновал так, как отпраздновал. Был эпизод с фолом на Салахе, который произошёл перед моими глазами. Затем ещё один штрафной Ришарлисона и гол. Через минуту мы забили, и в такие моменты вы должны быть счастливы, но я был немного зол. Я не сказал ничего плохого. Кричал: «Без тебя, без тебя!», что на самом деле не имело никакого смысла.

Ко мне подошёл Пол Тирни, и я вообще не ожидал красной карточки. Ожидал жёлтую карточку. Он сказал мне: «Для меня это красная карточка, но благодаря арбитру Джону Бруксу она жёлтая». Он показал жёлтую карточку и улыбнулся мне в лицо. И я такой: «Красная карточка за что?!», и стоял там», — приводит слова Клоппа Goal.