Лэмпард: с выходом Обамеянга на поле «Челси» чувствует себя по-другому

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может стать более важным игроком для команды в концовке сезона.
«Мне было трудно оценить уровень физической формы Обамеянга за такое короткое время, но когда он вышел на поле в матче с «Брентфордом», вы увидели, что команда чувствует себя по-другому.
Поэтому я думаю, что одно можно сказать наверняка, как я уже говорил ранее, он игрок очень высокого уровня, но сейчас он, возможно, не в своей самой свежей и острой форме.
Мне нужен девятый номер, с которым я мог бы играть и на которого мы могли бы положиться – для меня не лучший вариант просить Рахима Стерлинга и Жоау Феликса играть на этой позиции. Нам пришлось это сделать в матчах с «Реалом», потому что в одном из них отсутствовал Кай Хаверц.
«Итак, есть много вещей, которые нужно учесть, и не думаю, что это решение бывает простым. Я должен посмотреть, готовы они играть или нет», — приводит слова Лэмпарда 90min.
В текущем сезоне АПЛ Обамеянг принял участие в 14 матчах, отметившись одним забитым мячом.
- 2 мая 2023
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