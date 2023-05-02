Карсаков: ЦСКА победит «Урал». В Кубке России у команды всё получается

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков уверен, что команда Владимира Федотова одолеет «Урал» в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«ЦСКА победит «Урал» в ответном матче Кубка России. На данный момент у команды всё получается, у игроков хорошее настроение – они выправили положение. Пусть ЦСКА не хватает мастерства, но есть огромное желание победить. Если они будут так продолжать – могут выиграть трофей.
Конечно, беспроигрышная серия будет мотивировать игроков ЦСКА. Что может давить, когда ты выигрываешь? Наоборот, у тебя хороший эмоциональный фон. Это надо развивать – умножать эту серию в разы. Но случиться может всякое, ведь недавно были и ничьи. ЦСКА сейчас мотивирован – это показал последний матч. Он был довольно-таки тяжёлым, но армейцы всё равно выиграли. Поэтому в матче с «Уралом» всё будет хорошо – ЦСКА выиграет.
Ребятам нужно побеждать и доказывать в каждом матче. А для футболистов любой матч может стать решающим. Хоккеисты ЦСКА выиграли Кубок Гагарина, почему бы футболистам не выиграть Кубок России?» – сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Уралом» закончился вничью со счётом 1:1. Ответная встреча пройдёт 3 мая в Екатеринбурге. Начало — в 17:00 мск.
- 2 мая 2023
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