Александр Гришин: ЦСКА необходимо выиграть Кубок России — болельщики заждались трофея

Российский тренер Александр Гришин поделился ожиданиями от выступления ЦСКА в Фонбет Кубке России.

«ЦСКА будет сложно в ответном матче с «Уралом» в Кубке. Но армейцам надо выигрывать, чтобы не опуститься в нижнюю сетку и не играть лишние два матча. «Урал» – неуступчивая команда, тем более они играют дома: никто не отменял преимущества своего поля. Игроки ЦСКА отдадут все силы ради победы, чтобы ждать своего соперника в суперфинале Кубка России.

Беспроигрышная серия ЦСКА очень благоприятно влияет на команду, потому что она ловит кураж и играет более слаженно. Это привносит положительные эмоции, и всегда легче восстанавливаться. А та команда, которая проигрывает, оказывается под большим психологическим давлением. Серия поражений– это негативные эмоции.

Для поколения ЦСКА необходимо выиграть трофей. Потому что болельщики запоминают по трофеям, для клуба это будет знаковая вещь. Вообще любой клуб хочет выиграть Кубок России и чемпионат, потому что трофей есть трофей. На надгробной плите на кладбище напишут, что ты выиграл. Хотелось бы, чтобы ЦСКА завоевал Кубок России, потому что болельщики заждались. Трофей – это супер, для ребят и клуба это будет положительный шаг», – сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.