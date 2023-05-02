Игрок «Акрона» Ходжаниязов: слова Карпина о психологии российских игроков похожи на правду

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов прокомментировал слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина о проблемах с психологией у российских игроков.
«Есть ли в «Акроне» штатный психолог? Да, мы к нему ходим периодически. Сам несколько раз обращался. И необязательно должны быть серьёзные проблемы. Ты можешь просто сбросить груз с плеч, поделиться своими переживаниями: и футбольными, и бытовыми.
Когда играл в Европе, там в клубе был ментальный тренер. Он был интегрирован в команду, ненавязчиво подходил, перекидывался парой фраз, узнавал, у кого какое состояние. Вот так, даже не замечая, получал помощь от специалиста — очень органично.
Слова Крапина о проблемах с психологией у российских игроков? Похоже на правду. У Валерия Георгиевича колоссальный опыт — он долго играл за границей, тренировал. Видел систему подготовки футболистов там и здесь. Поэтому имеет представление, о чём говорит. Понимает, почему там футбол прогрессирует и есть очень много молодых ребят, которые играют на самом высоком уровне, а у нас нет», — приводит слова Ходжаниязова «РБ Спорт».
- 2 мая 2023
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