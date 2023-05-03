Защитник «Акрона» Ходжаниязов: поступали предложения о смене спортивного гражданства
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26-летний защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов рассказал о поступавших ему предложениях о смене спортивного гражданства.
«Было несколько предложений о смене спортивного гражданства, но пока всерьёз их не рассматривал. Какие страны? Не хочу называть конкретно. Разные. Были предложения из стран, которые сейчас играют в квалификации Евро-2024, были из азиатских», — сказал Ходжаниязов в интервью «РБ Спорт».
Ходжаниязов не играл за основную сборную России, но выступал за молодёжную национальную команду. С юношеской сборной России игрок стал чемпионом Европы в возрастной категории до 17 лет. Джамалдин родился в Туркмении. За «Акрон» игрок начал выступать в 2022 году, перейдя из азербайджанского «Сумгайыта».
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