Экс-игрок «Рубина» Сибайя: стал тренером благодаря влиянию Курбана Бердыева

Бывший футболист «Рубина» Макбет Сибайя заявил, что на его решение стать тренером повлиял бывший наставник казанской команды Курбан Бердыев.

«Сейчас я работаю помощником главного тренера в футбольном клубе «Венда» в Первой лиге чемпионата ЮАР.

Почему стал тренером? Это всё влияние Курбана Бердыева. Меня всегда впечатляло, как Бекиевич уделял очень много времени анализу матчей. Он всегда конкретно разъяснял игрокам всю информацию во время тренировочного процесса.

Делал ли я записи, которые использую сейчас? На самом деле, вести записи не было необходимости. Всё шло в практическом русле и сразу же оставалось в голове. Обстановка в «Рубине» была очень комфортной, а когда у тебя складываются хорошие отношения с тренером, твой мозг работает иначе. В комфортных условиях ты запоминаешь такие вещи и уже не забываешь. И хотя зачастую это было связано с большим объёмом работы, оно того стоило.

Применяю ли в работе принципы Бердыева? Некоторые аспекты. В ЮАР другая обстановка и другая культура, но аналогии есть. Я подстраиваю игру под тот фон, который присутствует у нас», — приводит слова Сибайи «Татар-информ».