Анчелотти: «Реал» должен прибавить в играх с «Осасуной» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (0:2) признал, что игроки команды держат в голове предстоящий встречи с «Осасуной» в финале Кубка Испании (7 мая) и с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов (9 мая). В игре на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне мадридцы пропустили два гола во втором тайме. Также на 61-й минуте с поля был удалён защитник «Реала» Даниэль Карвахаль.

«Первый тайм был хорошим, потом мы пропустили, и всё пошло неправильно, всё усложнилось. Вторая половина у нас была не так хороша. Да, я протестовал против удаления. Ещё не говорил с Карвахалем, так что не знаю, что именно произошло.

Сейчас для нас наступает очень важный момент. Мы должны избегать ошибок, которые допускали в последнее время, и должны прибавить в двух следующих играх. Правда, что игроки держат в голове предстоящие матчи против «Осасуны» и «Сити». Когда проигрываешь, это всегда неприятно, но мы должны смотреть вперёд. Финал Кубка Испании уже близко, и мы хотим его выиграть. А затем будет Лига чемпионов.

Думаю, мы сегодня могли играть намного более вертикально. Поправим это в ближайших матчах. А сегодня мы слишком часто играли через Куртуа. Хочу сказать болельщикам, что в строй вернутся важные игроки, и мы будем бороться за трофеи. Надеюсь, завоюем их», – передаёт слова Анчелотти Marca со ссылкой на Movistar.

«Реал» занимает в чемпионате Испании второе место, опережая всего на два очка «Атлетико», который провёл на матч меньше. «Реал Сосьедад» находится на четвёртой позиции.