Корнеев: Малком может быть полезен в АПЛ, он не хуже Антони из «Манчестер Юнайтед»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев отреагировал на интерес «Арсенала» к нападающему команды Малкому.

«У «Арсенала» есть деньги, чтобы заплатить за такой большой трансфер! Не знаю, есть ли предметный интерес, но Малком сыграл бы большую роль в «Арсенале», нежели чем, например, в «ПСЖ». После такого уверенного сезона он может быть полезен в АПЛ. Если его сравнивать, например, с Антони из «Манчестер Юнайтед», то Малком точно не хуже!» — приводит слова Корнеева Metaratings.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел в составе петербуржцев 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и девятью результативными передачами.

Бразильский нападающий с 22 мячами является лучшим бомбардиром РПЛ.