«Это было ужасно и сводило с ума». Малком преодолел себя и стал лучшим игроком РПЛ

Малкома приводили в «Зенит» под первую Лигу чемпионов Сергея Семака. В «Барселону» ушло € 40 млн, и ожидалось, что новичок как минимум повторит достижения Халка. Но сразу всё пошло не туда.

Во второй же игре в России с «Динамо» Малком получил травму бедра. Сначала её не идентифицировали как серьёзную. Но в итоге парень не играл до конца года и пропустил все матчи Лиги чемпионов.

Весной вингер вернулся, но наступил ковид. Осень – и новая травма. Минус три матча в ЛЧ (хотя с ним в составе «Зенит» трижды проиграл) и всего два результативных очка в РПЛ. Тотальный мрак.

Ещё год вперёд – и 3+7 осенью 2021-го. Но всего одно результативное действие в ЛЧ – в уже ничего не решающем матче с «Челси».

Какие тогда выводы сделали по трансферу Малкома? Очевидно, грустные или даже негативные. Ниже несколько цитат с 2019 по 2021 год.

Владимир Быстров: «Если ты получаешь больше пяти миллионов, имей совесть и пробегись хоть немного. Человек ходит по полю пешком. На это смотрят другие, которые пашут, но у них нет такого класса, как у Малкома. А играет Малком».

Сергей Семак: «Игрок его уровня должен ещё больше забивать и отдавать, потому что болельщики ждут от него более яркой игры. Я имею в виду пользу для команды».

Анатолий Бышовец: «Малком не участвует в командных действиях «Зенита». Его скорость, дриблинг, непредсказуемость помогли бы команде. Но он не включается в игру в атаке».

А потом наступил 2022 год. За весну у Малкома набралось 6+6. А в сезоне наметился глобальный прорыв – 22+7 в РПЛ. Таких цифр очень давно не было ни у одного другого футболиста.

Малком очень переживал из-за травм. В тот период ему помогала семья

За первые полтора года Малком пропустил 30 матчей. Для сравнения, за два сезона в «Барселоне» – семь. Проблема с первой травмой заключалась в неправильном диагнозе. Изначально парня отправили на консервативное лечение, но через месяц поняли, что это неэффективно. Затем – новое обследование и обновлённая стратегия лечения. Так пролетели первые полгода жизни Малкома в России.

Потом коронавирус, новый сезон и снова травма. В важный отрезок сезона осенью. Из-за этого он пропустил семь матчей и закрепил за собой статус хрустального футболиста. В начале 2021-го снова месяц без футбола. И интервью, где бразилец рассказал, как переживал проблемы со здоровьем. Судя по всему, очень тяжело. Вот его слова для Sports.ru.

Малком нападающий «Зенита» «Остаться без футбола надолго было ужасно. Спасибо семье – почти сразу после первой травмы, после операции она приехала ко мне в Петербург, чтобы отвлечь от всего, что занимало мою голову. Отчасти это удалось, хотя всё равно было невероятно тяжело. Каждый день я приезжал на базу, заходил в раздевалку и видел, как парни надевают бутсы. В этот момент я надевал кроссовки, чтобы пойти в них на процедуры. Дальше я видел, как они собираются на поле перед тренировкой – конечно, я безумно хотел к ним, но не мог. Это сводило с ума. Тяжелее всего было приезжать на стадион, чтобы посмотреть матч, в котором я не мог сыграть. Ни разу не досмотрел игру: первый тайм, кусочек второго. Потом покрывался потом и уезжал домой».

По сути травмы закончились только в конце 2021 года. Два года в «Зените» не видели настоящего Малкома. Раскрыться получилось только в момент, когда российский футбол попал в изоляцию.

Малком изменил питание и нанял физиотерапевта. Этим он объясняет свой прогресс

Игра Малкома с начала 2022 года – безостановочные аплодисменты. Он изменил свой стиль и стал по-настоящему командным футболистом. Бразилец теперь прессингует и выдавливает соперников на их половину – первый момент, на который обратили внимание. Семак пытался внедрить это в его функционал с самого начала, но получилось только к третьему сезону. Малком стал куда больше влиять на результат – это видно не только по количеству голов и передач, но и по менее явным аспектам: он – один из лучших по ключевым передачам в атаке, в лидерах по ударам и созданию голевых моментов. Именно такого от него ждали после приезда.

«Я провожу свой лучший сезон в «Зените». И, возможно, лучший в карьере, – говорил бразилец в интервью «Чемпионату». – Прекрасно себя ощущаю. Сильно пересмотрел подход к работе за пределами поля, которая не относится к тренировочному процессу. Чувствую, что моё тело стало лучше. Так хорошо себя никогда не чувствовал. И все показатели говорят, что моё тело сейчас в идеальной форме. Это находит отражение в статистике.

Малком Фото: fc-zenit.ru

В первую очередь речь о питании. Я тщательно пересмотрел свой рацион. У меня появились специалисты, которые в этом помогают. Как только стал питаться иначе, тело на это отреагировало. Я почувствовал себя легче, быстрее, выносливее. И когда ты видишь результат, тебе хочется продолжать. Важно видеть, что работа не идёт впустую. Что перемены полезны. В моём случае всё так и получилось. Ещё стал иначе восстанавливаться. Около восьми месяцев назад у меня появился личный физиотерапевт. Он помогает продумывать план всех работ. Эта комбинация — питание плюс восстановление — и дала резкий скачок в развитии».

Удивительно, но даже психологический момент, связанный с несостоявшемся переходом в «ПСЖ», никак не отразился на Малкоме. Кто-то стал бы себя беречь, готовясь к отъезду в Европу, но не он. С рестарта сезона почти все матчи бразилец сыграл полностью (в двух его меняли в самой концовке), плюс парень продолжает улучшать статистику – 11 голов он забил только весной.

Сейчас Малком – лучший футболист РПЛ. И летом наверняка уйдёт в хороший европейский клуб. Жаль разве что только из-за того, что свой уровень он показал с запозданием. Особенно жаль, наверное, Семаку, который с «Зенитом» так ни разу и не вышел из группы Лиги чемпионов.