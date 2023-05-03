Алдонин: есть тревога, что беспроигрышная серия ЦСКА закончится с «Уралом» в Кубке России

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем ответном матче финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России с «Уралом». Первая игра команд завершилась со счётом 1:1. Второй матч состоится сегодня, 3 мая. Стартовый свисток арбитра — в 17:00 мск.

«Ответный матч ЦСКА с «Уралом» однозначно будет непростым. И первый матч в Москве тому лишнее подтверждение. Мне кажется, этот розыгрыш Кубка и матч с ЦСКА будут особенными для «Урала». Для армейцев игра будет выездной – непростая история, никак нельзя сравнивать с чемпионатом. Конечно, ЦСКА необходимо приложить максимум усилий, чтобы выйти победителем в этом противостоянии. Надеюсь, у них всё получится. Этому поколению футболистов ЦСКА для обретения статуса и уверенности в себе необходимы трофеи. А розыгрыш Кубка в этом сезоне – самый близкий путь.

Беспроигрышная серия не будет сильно давить на игроков ЦСКА. Но всё равно есть тревога перед матчем, потому что серия не может продолжаться вечно – она рано или поздно закончится. Исход матча зависит от физического и психологического состояний команд. На данный момент ЦСКА пребывает в достаточно хороших. По крайне мере, в лучших, чем «Урал». Но это кубковый матч – его можно вынести за скобки, он может всё изменить», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.