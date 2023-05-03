«Тоттенхэм» может пригласить на пост главного тренера Хаби Алонсо

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо стал приоритетным кандидатом на пост наставника лондонского «Тоттенхэма», сообщает De Telegraaf.

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви считает, что команде нужен тренер с громким именем, чтобы прервать трофейную засуху. По мнению Леви, карьера игрока Алонсо, проведённая в топ-клубах Европы, делает его подходящим вариантом. Также в лондонском клубе считают выход в полуфинал Лиги Европы в первом же сезоне с командой весомым достижением.

Ещё одним кандидатом на пост тренера «Тоттенхэма» считается наставник «Фейеноорда» Арне Слот, но, по мнению Леви, Слот не обладает достаточным опытом и авторитетом, чтобы работать в большом клубе английской Премьер-лиги.