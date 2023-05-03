«Тоттенхэм» может пригласить на пост главного тренера Хаби Алонсо
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо стал приоритетным кандидатом на пост наставника лондонского «Тоттенхэма», сообщает De Telegraaf.
Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви считает, что команде нужен тренер с громким именем, чтобы прервать трофейную засуху. По мнению Леви, карьера игрока Алонсо, проведённая в топ-клубах Европы, делает его подходящим вариантом. Также в лондонском клубе считают выход в полуфинал Лиги Европы в первом же сезоне с командой весомым достижением.
Ещё одним кандидатом на пост тренера «Тоттенхэма» считается наставник «Фейеноорда» Арне Слот, но, по мнению Леви, Слот не обладает достаточным опытом и авторитетом, чтобы работать в большом клубе английской Премьер-лиги.
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