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Мудрик отреагировал на то, что болельщики светили ему в лицо лазером

Мудрик отреагировал на то, что болельщики светили ему в лицо лазером
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик опубликовал в своих соцсетях фотографию с матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:3). На снимке видно, как болельщики светят футболисту в лицо лазерной указкой. Мудрик подписал фотографию словами «Всё в порядке» и прикрепил эмодзи рук, сложенных в сердце.

Фото: Соцсети Михаил Мудрика

Напомним, вчера, 2 мая, состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» оказался сильнее «Челси» со счётом 3:1. Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом (Англия).

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончился победой «Арсенала» со счётом 1:0.

Кто может покинуть «Челси». Видео:

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