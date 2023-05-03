Гасанов: «Анжи» ни в чём не уступал ведущим клубам РПЛ и после ухода главных звёзд

Бывший защитник «Анжи» Шамиль Гасанов рассказал об изменениях в махачкалинском клубе после сокращения финансирования, отметив, что даже после ухода больших денег многое в команде оставалось на очень высоком уровне. Футболист заметил, что игроки, переходившие в кавказский клуб из топ-команд РПЛ, были приятно удивлены.

«Каким был «Анжи» после того, как оттуда ушли большие деньги? Я пришёл, получается, когда была так называемая «перезагрузка». Я играл за дубль, провёл несколько матчей, и меня позвали тренироваться с основой. Немного застал Это’О и некоторых других звёзд. Но при этом я не сказал бы, что мы как-то ощущали смену вектора в клубе. Да, именитых игроков стало меньше, но в остальном всё оставалось на самом высоком уровне. Несколько лет «Анжи» никаких проблем не испытывал, пока клуб не попал в руки к другим людям.

В чём проявлялся высокий уровень? Чартерные перелёты, лучшие отели, отличные условия для жизни, помощь от администрации клуба практически в любом вопросе. Питание, восстановление, медицина, витаминизация тоже были на топовом уровне. «Анжи» ни в чём не уступал ведущим клубам РПЛ. К нам переходили ребята из «Зенита», ЦСКА: они думали, что у нас будет в чём-то хуже, но были приятно удивлены. Думаю, «Анжи» входил в топ-5 клубов по всем условиям. Повторюсь, даже после того, как в команде стало меньше звёзд», — приводит слова Гасанова Metaratings.