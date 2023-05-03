Гасанов: у Григоряна вообще нет человеческих качеств — говорит одно, а на деле всё иначе

Бывший защитник «Анжи» Шамиль Гасанов поделился воспоминаниями о совместной работе с тренером Александром Григоряном, который возглавлял махачкалинский клуб в 2017 году. Гасанов раскритиковал человеческие качества Григоряна, а также рассказал о необычных тренировках под руководством этого специалиста.

«Про Григоряна вообще говорить не хочу. Я считаю, что у него вообще нет человеческих качеств. Он сегодня тебе говорит одно, а на деле всё совсем по-другому. Конкретно меня это коснулось, когда Григорян говорил мне, что следующий матч я играю в основе, а потом не ставил в состав.

Что самое удивительное устраивал Григорян для нашей команды? В день игры со «Спартаком» в Махачкале мы утром поехали на городской пляж Каспийска, стояли там на песке и делали какие-то упражнения из кунг-фу: на одной ноге, держа равновесие, делали непонятные движения руками. Боксом тоже занимались, даже тренер специальный приходил к нам – после тренировки били воздух, отрабатывали технику ударов руками», — приводит слова Гасанова Metaratings.