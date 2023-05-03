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«Урал» — ЦСКА: армейцы вновь вышли вперёд

«Урал» — ЦСКА: армейцы вновь вышли вперёд
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В эти минуты проходит ответная встреча в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с участием «Урала» и ЦСКА. Матч проходит на стадионе «Екатеринбург Арена», главный арбитр встречи — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Игра стартовала в 17:00 мск.

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ)
03 мая 2023, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Медина – 45+3'   1:1 Влут – 51'   1:2 Чалов – 57'

На 57-й минуте ЦСКА второй раз в матче вышел вперёд: гол на счету форварда армейцев Фёдора Чалова (2:1), результативную передачу исполнил полузащитник Иван Обляков. Игрок появился на поле в перерыве, заменив Константина Кучаева.

Ранее за москвичей под занавес первого тайма отличился Хесус Медина, а в начале второй половины игры единственный к этой минуте мяч уральцев забил Рай Влут, реализовав пенальти. Также на старте встречи из-за офсайда был отменён гол ЦСКА.

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