Влахович забил впервые за 11 матчей Серии А
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович сумел отличиться за свою команду впервые за 11 матчей чемпионата Италии. Это произошло в домашней игре 33-го тура с «Лечче».
Сербский форвард начал матч в основном составе и забил гол на 42-й минуте, замкнув передачу Филипа Костича.
Последний раз Влахович забивал за «бьянконери» 7 февраля в игре 21-го тура Серии А с «Салернитаной» (3:0). В апреле нападающий «Ювентуса» из-за травмы лодыжки провёл неделю в лазарете.
Последний гол в официальном матче Влахович забивал в конце марта в игре за сборную. Тогда его команда в гостях обыграла черногорцев со счётом 2:0.
В текущем сезоне на счету серба 36 матчей в составе «Ювентуса» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя ассистами.
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