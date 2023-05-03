Влахович забил впервые за 11 матчей Серии А

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович сумел отличиться за свою команду впервые за 11 матчей чемпионата Италии. Это произошло в домашней игре 33-го тура с «Лечче».

Сербский форвард начал матч в основном составе и забил гол на 42-й минуте, замкнув передачу Филипа Костича.

Последний раз Влахович забивал за «бьянконери» 7 февраля в игре 21-го тура Серии А с «Салернитаной» (3:0). В апреле нападающий «Ювентуса» из-за травмы лодыжки провёл неделю в лазарете.

Последний гол в официальном матче Влахович забивал в конце марта в игре за сборную. Тогда его команда в гостях обыграла черногорцев со счётом 2:0.

В текущем сезоне на счету серба 36 матчей в составе «Ювентуса» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя ассистами.