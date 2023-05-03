Акинфеев — о смерти Малосолова: будет правильно, если ЦСКА выиграет Кубок России

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал известие о кончине спортивного журналиста Андрея Малосолова, который был известным болельщиком армейского клуба. Вратарь заявил, что будет правильно, если московская команда сможет выиграть Кубок России в этом сезоне.

«Буквально на днях пришла такая скорбная новость, что Андрей Малосолов покинул нас. Поэтому, наверное, будет очень хорошо и правильно, если команда ЦСКА завоюет Кубок России, потому что я лично был знаком с этим человеком, лично общался с ним, он всегда защищал меня от болельщиков других команд. Не могу сказать, что мы прям близко дружили, но для меня он оставил большой отпечаток в жизни», — сказал Акинфеев в видео в официальном телеграм-канале ЦСКА.

ЦСКА вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет либо с «Уралом», либо с победителем пары «Краснодар» — «Акрон».