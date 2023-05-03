Пятибратов: Евсеев? Не думаю, что кто-то из тренеров может сказать, что он сильнее кого-то

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мнением о действующем наставнике воронежцев Вадиме Евсееве, заявив, что не считает себя лучше кого-либо из специалистов, а также выразил уверенность, что никто из его коллег не может сказать аналогичное о нём.
«Считаю ли я, что Евсеев лучше меня как тренер? Я уважаю всех коллег и не позволю себе высказывания по типу: «Я сильнее кого-то». Также не думаю, что кто-то из тренеров может сказать, что он сильнее Пятибратова. Это не проверено. Никто не знает кухню изнутри — состояние игроков, их моральные и физические трудности», — приводит слова Пятибратова Sport24.
Пятибратов работал в «Факеле» два с половиной года, однако был уволен в апреле 2023 года. На его место был назначен Евсеев.
- 3 мая 2023
-
22:58
-
22:54
-
22:49
-
22:48
-
22:39
-
22:33
-
22:27
-
22:26
-
22:20
-
22:13
-
22:10
-
22:00
-
21:58
-
21:52
-
21:51
-
21:43
-
21:39
-
21:27
-
21:20
-
21:20
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:47
-
20:46
-
20:40
-
20:39
-
20:38
-
20:33
-
20:27
-
20:26
-
20:17
-
20:06
-
20:05
-
20:00