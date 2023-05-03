Пятибратов: Евсеев? Не думаю, что кто-то из тренеров может сказать, что он сильнее кого-то

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мнением о действующем наставнике воронежцев Вадиме Евсееве, заявив, что не считает себя лучше кого-либо из специалистов, а также выразил уверенность, что никто из его коллег не может сказать аналогичное о нём.

«Считаю ли я, что Евсеев лучше меня как тренер? Я уважаю всех коллег и не позволю себе высказывания по типу: «Я сильнее кого-то». Также не думаю, что кто-то из тренеров может сказать, что он сильнее Пятибратова. Это не проверено. Никто не знает кухню изнутри — состояние игроков, их моральные и физические трудности», — приводит слова Пятибратова Sport24.

Пятибратов работал в «Факеле» два с половиной года, однако был уволен в апреле 2023 года. На его место был назначен Евсеев.