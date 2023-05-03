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«Понимал, что мои дни в клубе сочтены». Пятибратов — об увольнении из «Факела»

«Понимал, что мои дни в клубе сочтены». Пятибратов — об увольнении из «Факела»
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Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал об обстоятельствах своего ухода из клуба, заявив, что решение о его увольнении было принято ещё до победного матча с московским «Динамо» (2:0).

«Как и когда я узнал об отставке? Всё было известно ещё до матча с «Динамо». Поражение от «Оренбурга» стало ключевым. После него я инициировал встречу с Романом Гурамовичем Асхабадзе. Мы оба понимали, что процесс привыкания затянулся. Ситуацию нужно было менять. Результаты весной были не очень, и я понимал, что мои дни в клубе сочтены. Нужно было обыгрывать «Химки» и «Ахмат». Ничьи — не тот результат, которым мы могли быть довольны в финальной части чемпионата. Плюс поражение от «Оренбурга», про которое я уже сказал. У нас был откровенный мужской разговор. Никогда не буду прятаться за обстоятельства. Мне не стыдно за свою работу. Мог ли я её сделать лучше — наверное, да. На той встрече мы между строк договорились о том, что я покину «Факел» после матча с «Динамо». Ну, а победа над «Динамо» — это что-то из рода «Уходя — уходи, но красиво», — приводит Пятибратова Sport24.

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