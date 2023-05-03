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«Ювентус» одержал первую победу за шесть матчей

«Ювентус» одержал первую победу за шесть матчей
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В среду, 3 мая, «Ювентус» дома обыграл «Лечче» в матче 33-го тура чемпионата Италии с преимуществом в один мяч – 2:1. Таким образом, команда победила впервые за шесть последних игр во всех турнирах (две ничьи и три поражения).

Счёт в матче на 15-й минуте открыл хавбек туринцев Леандро Паредес. На его гол точным ударом ответил нападающий «Лечче» Ассан Сесай.

Победный мяч на свой счёт записал форвард «бьянконери» Душан Влахович, который отличился на 42-й минуте с передачи Филипа Костича. Серб забил впервые за 11 матчей чемпионата Италии.

«Ювентус» занимает второе место в Серии А. Команда Массимилиано Аллегри набрала 63 очка в 33 играх.

Следующий матч туринцы проведут в воскресенье, 7 мая. «Ювентус» в гостях сыграет с «Аталантой». Начало встречи — в 13:30 мск.

Италия - Серия А. 33-й тур
03 мая 2023, среда. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 1
Лечче
Лечче
1:0 Паредес – 15'   1:1 Сесай – 37'   2:1 Влахович – 40'
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