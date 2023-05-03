«Ювентус» одержал первую победу за шесть матчей

В среду, 3 мая, «Ювентус» дома обыграл «Лечче» в матче 33-го тура чемпионата Италии с преимуществом в один мяч – 2:1. Таким образом, команда победила впервые за шесть последних игр во всех турнирах (две ничьи и три поражения).

Счёт в матче на 15-й минуте открыл хавбек туринцев Леандро Паредес. На его гол точным ударом ответил нападающий «Лечче» Ассан Сесай.

Победный мяч на свой счёт записал форвард «бьянконери» Душан Влахович, который отличился на 42-й минуте с передачи Филипа Костича. Серб забил впервые за 11 матчей чемпионата Италии.

«Ювентус» занимает второе место в Серии А. Команда Массимилиано Аллегри набрала 63 очка в 33 играх.

Следующий матч туринцы проведут в воскресенье, 7 мая. «Ювентус» в гостях сыграет с «Аталантой». Начало встречи — в 13:30 мск.