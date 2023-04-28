«Манчестер Сити» рубится не только за требл. На кону место в истории

Забавная вышла пикировка у Джейми Каррагера и Гари Невилла. Два экс-игрока сборной Англии сейчас работают футбольными обозревателями на телевидении и постоянно подкалывают друг друга. Обычно шутки сводятся к тому, что один топит за «Ливерпуль», а второй — за «МЮ», но теперь повестка другая. Все обсуждают, как «Сити» в очередной раз мчится к титулу в АПЛ – пятому за шесть лет. А ещё вырисовывается перспектива требла. То есть победы одновременно и в чемпионате, и в Кубке Англии, и в Лиге чемпионов.

Каррагер задался вопросом: если «Сити» выиграет требл или хотя бы ЛЧ, то станет ли эта команда Гвардиолы в один ряд с «Миланом» Сакки, «Барселоной» Круиффа и «Барселоной» того же Гвардиолы? То есть с командами, которые изменили мировой футбол. Невилл сразу отреагировал: «Одну команду забыл добавить». На что Каррагер ответил, что «МЮ» сэра Алекса Фергюсона хоть и сделал требл, но та команда не повлияла на европейский футбол, потому что сейчас обсуждают других тренеров и другие клубы.

Джейми Каррагер и Гари Невилл Фото: Naomi Baker/Getty Images

Насколько тема интересная, настолько же и умозрительная. Достаточно тяжело (и, скорее всего, вовсе невозможно) просчитать влияние тренера и его команды на футбол в целом. Хотя есть и какие-то базовые представления о прогрессе игры, её перспективах и общепринятых направлениях. Тут нужно коротко проговорить некоторые аспекты.

В футболе так исторически складывается, что идеи развиваются параллельно: например, игра с мячом и без мяча. В плане развития атакующих идей часто вспоминают «Барселону» Ринуса Михелса и тотальный футбол, сформулированный в «Аяксе». А в 1960-х развивалась схема «катеначчо» («замок» – в переводе с итальянского) с акцентом на оборону. Её основателем считается Эленио Эррера, который выиграл не только три чемпионата Италии, но и два Кубка европейских чемпионов (аналог нынешней ЛЧ).

В начале 1970-х уже тот самый «Аякс» с тотальным футболом три раза подряд выиграл главный европейский турнир. Символично, что в одном из финалов удалось победить как раз «Интер» Эрреры. Тогда газеты выдавали заголовки вроде «Смерть катеначчо! Триумф тотального футбола».

Отголоски того самого тотального футбола можно найти и в философии Гвардиолы, и у многих других современных тренеров, которые ставят проактивный футбол. В XXI веке находились специалисты, которые придумывали свои способы противодействия. Например, Моуринью приехал в АПЛ и в «Челси», где во многом сделал ставку на переходные фазы.

Есть тезис (который, правда, не имеет явной доказательной базы), что большинство голов в футболе забивают на контратаках. Если допустить, что так и есть, то понятно, почему переходные фазы могут быть столь важны. Соперник оказывается раскрытым, когда только-только потерял владение. В этот момент имеет смысл не просто сохранить мяч, отдать его центральному защитнику и не спеша развить атаку, а при первой же возможности атаковать, чтобы соперник не успел среагировать.

Позже Клопп дал свой ответ. Предложил обороняться агрессивно. Прессинг – лучший плеймейкер. На самом деле, про каждого тренера можно делать отдельные исследования, но если нужен короткий ответ по спору Каррагера и Невилла, то, пожалуй, нет явных причин считать, что тот «МЮ» Фергюсона как-то перевернул футбол. Хотя по сей день требл «Юнайтед» в сезоне-1998/1999 остаётся единственным в истории английского футбола.

Если говорить об Англии, то революцию в АПЛ создал не Фергюсон или Гвардиола, а, скорее, Арсен Венгер. Правда, то была не тактическая новинка, а больше организационная – контроль за нагрузками, питанием и прочими вещами, которые сейчас кажутся очевидными. Подробнее об этом мы рассказывали в подкасте «Чемпионата».

Права на видео принадлежат Premier League.

Что касается Гвардиолы, то требл вряд ли что-то изменит. Не так важно, выиграет сейчас «Сити» 0 или три трофея за сезон. Футбол Хосепа через контроль узнаваем и существовал что в «Барселоне», что в «Баварии», что в «Сити». Испанская тики-така действительно перевернула футбол. Она существовала и до «Барселоны» Гвардиолы, но именно при этом тренере вышла на пик узнаваемости и привлекательности.

Ну и если говорить об уникальности нынешнего «Сити», то, пожалуй, это в первую очередь гибкость – а именно способность владеть мячом как для атак, так и для сохранения результата. Базовый подход сохранился, но при этом команда меняется от сезона к сезону, чтобы под неё было сложнее подстроиться.

ВИДЕО

Теперь у Гвардиолы есть ярко выраженный форвард, а не «ложная девятка». Холанд с ходу побил рекорд АПЛ по голам за один сезон (с тех пор как в лиге проводят 38 туров – с сезона-1995/1996). Правда, и этот нападающий может оказаться «ложным», как в недавнем матче с «Арсеналом», когда норвежец отходил назад, цеплялся за мяч и отдавал голевые Де Брёйне.