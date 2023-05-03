«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и вновь вырвался в лидеры АПЛ

Завершился перенесённый матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Англия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Встреча завершилась разгромной победой «Манчестер Сити» со счётом 3:0.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт. Подопечные Хосепа Гвардиолы были ближе к голу: на 30-й и 32-й минутах воротам Фабианьского угрожал сперва Грилиш, а потом Родри. В первом случае польский голкипер сделал сейв, а во втором – мяч попал в штангу и улетел за пределы поля.

Спустя пять минут после старта второй половины матча «горожане» вышли вперёд благодаря голу Натана Аке. На 70-й минуте встречи Эрлинг Холанд удвоил преимущество своей команды.

За пять минут до конца основного времени матча вингер «Сити» Фил Фоден забил ещё один гол. В итоге победа «горожан» 3:0.

«Манчестер Сити» заработал 79 очков в 33 матчах и вновь обогнал «Арсенал» в таблице английской Премьер-лиги. «Горожане» опережают «канониров» на одно очко, при этом имея игру в запасе. «Вест Хэм» располагается на 15-й строчке. Команда набрала 34 очка по итогам 34 встреч.