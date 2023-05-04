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«Манчестер Сити» забил 1000 голов под руководством Гвардиолы

«Манчестер Сити» забил 1000 голов под руководством Гвардиолы
Хосеп Гвардиола.
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«Манчестер Сити» в перенесённом матче 28-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (3:0) довёл до 1000 количество своих голов, забитых под руководством Хосепа Гвардиолы во всех турнирах, сообщает «Твиттер» Opta.

Испанский тренер работает с командой с июля 2016 года. Всего под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» провёл 404 матча. За этот период времени английский клуб забил больше голов, чем любая другая команда из пятёрки ведущих национальных чемпионатов Европы. Среди команд АПЛ второе место по этому показателю занимает «Ливерпуль», поразивший ворота соперников 797 раз.

Также в матче с «Вест Хэмом» норвежский форвард «Манчестер Сити» Элинг Холанд забил 35-й гол в нынешнем сезоне и побил абсолютный рекорд высшего дивизиона АПЛ по количеству забитых мячей в одном чемпионате.

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