Месси и Гризманн инвестировали в сеть бургерных в Испании

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси и форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн инвестировали в сеть ресторанов Vice в Испании. Об этом сообщаем El Pais.

По информации источника, футболисты поучаствовали в сборе средств на развитие сети ресторанов, специализирующихся на производстве бургеров. Всего испанские предприниматели собрали около € 17 млн. В их планах расширить сеть из семи ресторанов в Мадриде и Барселоне до 17 по всей Испании.

Отметим, что Гризманн непрерывно выступает за различные испанские клубы с 2005 года. Французский нападающий играл также и в Барселоне за местный одноимённый клуб, за который долгое время играл и Месси. По слухам, аргентинец рассматривает возможность возвращения в каталонскую команду в летнее трансферное окно.

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