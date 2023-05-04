«Он ужасен!» Моуринью жёстко раскритиковал арбитра после матча с «Монцей»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в достаточно жёсткой форме раскритиковал арбитра Даниэле Киффи после матча Серии А с «Монцей» (1:1). По словам специалиста, это худший судья, с которым он когда-либо сталкивался в своей карьере.
«Это худший арбитр, с которым я когда-либо сталкивался в своей карьере. Он не оказал большого влияния на результат, но он был очень плох: он ужасен технически, он не чувствует игру, он не выстраивает никаких отношений с футболистами. Он дал красную карточку игроку, который поскользнулся на 96-й минуте игры от усталости», — приводит слова Моуринью Virgilio.
Напомним, вчера, 3 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Италии между «Монцей» и «Ромой». Встреча проходила на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце и завершилась вничью — 1:1.
- 4 мая 2023
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