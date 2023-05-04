ЦСКА поздравил Леонида Слуцкого с днём рождения
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Московский ЦСКА в своём официальном телеграм-канале сегодня, 4 мая, поздравил с днём рождения бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого. Специалисту исполнилось 52 года.
Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под руководством российского специалиста армейский клуб выиграл семь трофеев. Слуцкий трижды приводил ЦСКА к золотым медалям чемпионата России. Тренер также некоторое время совмещал пост в московской команде с должностью наставника сборной России.
После ЦСКА Слуцкий успел поработать в английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Последним местом работы специалиста был казанский «Рубин», с которым он в прошлом сезоне вылетел в Первую лигу. Слуцкий покинул клуб осенью прошлого года.
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