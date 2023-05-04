Булыкин: Йоканович провалил работу в «Динамо». Я бы обратил внимание на тренеров из России

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин оценил работу Славиши Йокановича на посту главного тренера московского «Динамо».

«Йоканович провалил работу в «Динамо» в этом сезоне. Возвращать Шварца или выбирать других специалистов — решать руководству. Вопрос в том, кого можно сейчас найти на должность тренера. «Динамо» будет выбирать из тех, кто им ко двору, чтобы не ошибиться второй раз подряд. После второй ошибки владельцы клуба могут спросить с руководства — почему у них не получается подобрать нужного тренера.

Не знаю стратегию «Динамо», но я всегда за российских специалистов. На иностранцев сейчас очень много давления. Их нужно заманивать большими деньгами, чего делать не стоит. Я бы обращал внимание на тренеров из России, а не на иностранцев», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.