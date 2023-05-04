Ярошик — о сборах при Газзаеве: было ощущение, что готовят не футболистов, а легкоатлетов

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями о предсезонных сборах в армейском клубе при главном тренере Валерии Газзаеве, признавшись, что у него было ощущение, что специалист готовит к сезону не футболистов, а легкоатлетов.

«У Газзаева на первых сборах в Кисловодске вообще не было футбола, на втором – совсем немного, а на третьем уже начали играть. Было ощущение, что готовят к сезону не футболистов, а легкоатлетов. Никогда прежде не сталкивался с такой подготовкой. В том числе с таким распорядком дня, когда тебе надо рано утром вставать и идти к источнику набирать воду. Утром нагрузки, после обеда нагрузки, вечером плавание», — приводит слова Ярошика Metaratings.

Ярошик играл за ЦСКА с января 2003 года по январь 2005 года.