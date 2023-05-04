«Наполи» может стать чемпионом Италии в сегодняшнем матче с «Удинезе»

«Наполи» под руководством 64-летнего Лучано Спаллетти может оформить чемпионство в Серии А уже в матче 33-го тура с «Удинезе».

Игра состоится сегодня, 4 мая. Команды встретятся на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине. Главным арбитром матча назначен Розарио Абиссо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В среду, 3 мая, ближайший преследователь неаполитанцев, «Лацио», обыграл «Сассуоло» со счётом 2:0. «Наполи» досрочно станет чемпионом Италии, если не потерпит поражение в матче с «Удинезе». Последний раз команда выигрывала титул в сезоне-1989/1990.

Всего на счету неаполитанцев с 1990 года четыре трофея (три Кубка и один Суперкубок Италии). Ближе всего к Скудетто команда приближалась в сезоне-2017/2018. Тогда «Наполи» под руководством Маурицио Сарри занял второе место, уступив «Ювентусу» четыре очка.