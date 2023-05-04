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Тебас сравнил Ла Лигу с АПЛ

Тебас сравнил Ла Лигу с АПЛ
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил чемпионаты Англии и Испании, отметив, что лучшие игроки представляют испанские клубы.

«Я не помню, когда в последний раз «Золотой мяч» получал игрок, выступавший в английской Премьер-лиге. Лучшие футболисты остались в Испании. А сейчас я читаю, что величайший игрок в истории хочет снова выступать в Испании, даже за меньшие деньги. Если он (Лионель Месси. — Прим. «Чемпионата») вернётся, то будет получать меньше, чем в «ПСЖ», — цитирует Тебаса издание Marca.

Игрок, выступавший за клуб английской Премьер-лиги, в последний раз получал «Золотой мяч» в 2008 году. Это был Криштиану Роналду, в то время защищавший цвета «Манчестер Юнайтед».

С тех пор самую престижную индивидуальную награду в футболе получали только представители испанских клубов, за исключением Лионеля Месси, который в 2021 году выиграл «Золотой мяч», будучи футболистом «ПСЖ».

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