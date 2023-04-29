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Хавьер Тебас: за последние десять лет испанские клубы выиграли 60 процентов еврокубков

Хавьер Тебас: за последние десять лет испанские клубы выиграли 60 процентов еврокубков
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас оценил уровень выступлений испанских клубов.

«Наш уровень виден на протяжении многих лет, а не в пределах одного сезона. За последние десять лет испанские клубы выиграли 60 процентов еврокубков. В прошлом сезоне у нас было два полуфиналиста Лиги чемпионов. Кроме того, в Ла Лиге играют Бензема, обладатель «Золотого мяча», и Гави, обладатель приза Golden Boy. Не знаю, понизился ли уровень испанских клубов», — приводит слова Тебаса Marca.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА только одному клубу удалось выйти в плей-офф и при этом дойти до стадии полуфинала турнира — «Реалу». В 1/2 финала турнира мадридский клуб сыграет с «Манчестер Сити».

В Лиге Европы до полуфинальной стадии удалось добраться «Севилье», где она сыграет с «Ювентусом».

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