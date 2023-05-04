Мостовой: в Кубке России «Акрон» прошёл четыре команды РПЛ, но кто теперь это вспомнит?

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал вылет «Акрона» из Фонбет Кубка России.

«Акрон» должен «поблагодарить» формат Кубка России, потому что их выбил один из самых сильных клубов. «Акрон» — красавцы, выступили достойно. Только кто это теперь вспомнит? Через два дня все забудут об этом. Будут помнить тех, кто играл в финале и выиграл. Вчера 80% болели за «Акрон», но силы не безграничны.

Я вижу несправедливость в том, что когда команда вылетает из Кубка, она продолжает своё выступление. Кубок и был создан для маленьких команд, чтобы у них была возможность попасть в полуфинал или финал. Когда теперь «Акрон» дойдёт до такой стадии? В ближайшее время точно не дойдут.

Они прошли четыре команды РПЛ — «Акрон» уже в финале должен [был] быть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.