Спаллетти в третий раз выиграл национальный чемпионат. Первые два были с «Зенитом»
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в третий раз в своей карьере выиграл национальный чемпионат. Первые два титула были завоёваны с питерским «Зенитом»: в сезоне-2010 и в сезоне-2011/2012.
Сегодня, 4 мая, «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и досрочно стал чемпионом Италии за пять туров до конца сезона. Решающий мяч записал на свой счёт форвард неаполитанцев Виктор Осимхен.
В Серии А Спалетти успел поработать с «Эмполи», «Сампдорией», «Удинезе», «Ромой» и «Интером», однако ни с одной из этих команд итальянскому специалисту не удавалось завоевать золотые медали национального первенства.
Отдельно отметим, что это первое чемпионство «Наполи» за 32 года. Последний раз «партенопейцы» выигрывали Серию А в сезоне-1989/1990.
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