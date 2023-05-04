Спаллетти в третий раз выиграл национальный чемпионат. Первые два были с «Зенитом»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в третий раз в своей карьере выиграл национальный чемпионат. Первые два титула были завоёваны с питерским «Зенитом»: в сезоне-2010 и в сезоне-2011/2012.

Сегодня, 4 мая, «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и досрочно стал чемпионом Италии за пять туров до конца сезона. Решающий мяч записал на свой счёт форвард неаполитанцев Виктор Осимхен.

В Серии А Спалетти успел поработать с «Эмполи», «Сампдорией», «Удинезе», «Ромой» и «Интером», однако ни с одной из этих команд итальянскому специалисту не удавалось завоевать золотые медали национального первенства.

Отдельно отметим, что это первое чемпионство «Наполи» за 32 года. Последний раз «партенопейцы» выигрывали Серию А в сезоне-1989/1990.