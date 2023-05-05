Гуренко: вижу тренерскую руку в «Крыльях», понятно, какой футбол ставит Осинькин

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко ответил на вопрос о сильнейшем тренере Российской Премьер-Лиги.

«Некрасиво определять худшего и лучшего. Мне нравятся команды, которую одень в другую форму — и всё равно будет видно, что это работа определённого тренера.

Нравится, как во второй части сезона выглядит ЦСКА. Сейчас они набрали обороты. Фрагментами нравился «Спартак», но у него нет стабильности. Причем, они интереснее выглядели, когда в старте выходило 11 россиян.

Вижу тренерскую руку в «Крыльях». Мы знаем, сколько ребят у них ушло, какие там проблемы, но понятно, какой футбол проповедуют в Самаре [Осинькин и его штаб].

Отставка Бердыева из «Сочи» — для меня странная. Этот тренер всегда со своим рисунком, уже было видно, что он хотел сделать в «Сочи». Смотрел их матч с «Оренбургом», когда они проиграли 0:4. Но там у «Сочи» одна штанга, другая. Видно, что он были сильнее на голову, но потом соперник раз убежал, второй — и всё, раскрылись и получили», — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».