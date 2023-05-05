«Челси» начал переговоры о покупке Ромео Лавиа

«Челси» на протяжении двух месяцев ведёт переговоры о подписании контракта с полузащитником «Саутгемптона» Ромео Лавиа, сообщает Football Insider. В лондонском клубе рассчитывают приобрести 19-летнего футболиста летом за примерно € 51 млн, хотя контракт бельгийца со «святыми» рассчитан ещё на четыре года.

В соглашении Лавиа есть пункт, который позволяет «Манчестер Сити» выкупить своего бывшего игрока за указанную сумму летом 2024 года. Теперь клубы используют эту цену в качестве рычага, чтобы заключить контракт с полузащитником в этом году, поскольку «святые» не смогут требовать более высокую оплату, когда пункт вступит в силу следующим летом.

Интерес к бельгийцу также проявляют «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Лавиа перешёл в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити» летом 2022 года и хотел бы остаться в АПЛ, поскольку «святые» в данный момент находятся в зоне вылета.