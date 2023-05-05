Хвича завоёвывал чемпионство с «Наполи», фанаты срывали газон. Яркие фото из Италии

«Наполи» досрочно стал чемпионом Италии за пять туров до конца сезона Серии А.

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» — 1:1. На 13-й минуте полузащитник Санди Ловрич вывел хозяев вперёд, но на 52-й минуте нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сравнял счёт.

Благодаря этой ничьей «Наполи» набрал 80 очков по итогам 33 туров. Команда Лучано Спаллетти опережает ближайшего преследователя, «Лацио», на 16 очков за пять матчей до конца сезона.

В предыдущий раз неаполитанцы выигрывали титул в сезоне-1989/1990. Всего на счету неаполитанцев с 1990 года четыре трофея (три Кубка и один Суперкубок Италии).

Нападающий «Наполи» Маттео Политано поделился впечатлениями от завоевания титула чемпионов Италии сезона-2022/2023.

«С первого дня мы знали, что потеряли многих наших лучших игроков, но перед началом сезона к нам пришли новые игроки. Мы группа сильных футболистов, в которой никто не чувствует превосходства и все едины. Завтра у меня будут синие волосы и татуировка, чтобы отпраздновать скудетто», — приводит слова Политано журналист Николо Скира в своём «твиттере».