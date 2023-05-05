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Месси в ближайшие дни может расторгнуть контракт с «ПСЖ»

Месси в ближайшие дни может расторгнуть контракт с «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в ближайшие дни может расторгнуть контрактное соглашение с клубом, сообщается в «твиттере» Transfer News Live со ссылкой на Le Parisien.

По данным источника, аргентинский нападающий может покинуть клуб в течение следующих десяти дней.
Ранее сообщалось, что Месси больше не хочет выступать за «ПСЖ» после отстранения на две недели за посещение Саудовской Аравии. При этом отмечалось, что главный тренер клуба Кристоф Галтье не против задействовать аргентинца в ближайших матчах.

Напомним, Месси вероятнее всего не будет продлевать контракт с «ПСЖ». Интерес к футболисту проявляют ряд клубов Саудовской Аравии и «Барселона».

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