Стоп! Мы больше никогда не увидим Месси в Лиге чемпионов?

На днях Гвардиолу попросили сравнить Месси и Холанда. Тренер дал однозначный ответ. Сказал, что аргентинец – самый совершенный игрок с точки зрения видения поля, дриблинга, умения отдать пас, боевого духа и многих других сложных вещей.

И получается удивительная ситуация. Величайший футболист не может найти себе команду в Европе – в той части света, где футбол лучше всего развит: сильнейшие национальные лиги, крутейшие топ-клубы, а вариантов особо и нет, судя по новостям.

Точнее, есть один – «Барселона». Главный клуб в карьере Месси. Команда, которая поверила в него 13-летнего. Даже несмотря на габариты – у юного Лионеля в детстве был недостаток гормона роста. Вероятно, Месси не пробился бы в футбол без «Барселоны». За это он отплатил команде участием в 17 сезонах, и большинство из них были выдающимися в исполнении футболиста. После этого он ушёл из команды со слезами на глазах. Даже фанаты Роналду согласятся, что это было трогательно.

Лионель Месси Фото: Eric Alonso/Getty Images

Два сезона в Париже не очень сложились. Первый был и вовсе провальный. Второй — получше в плане личной статистики, но выступление в Лиге чемпионов для «ПСЖ» стало обескураживающим. Драматичным образом потеряли первое место в группе, а затем уступили «Баварии» в обоих матчах 1/8 финала. Кроме того, клуб вообще превратился в сгусток токсичности.

Вроде лучшая тройка нападения в современном футболе (а то и в истории игры), но у каждого свои скандалы. Вечно травмированный Неймар воюет с советником «ПСЖ». Мбаппе выражает недовольство публично даже из-за относительно небольших историй. А теперь новость про несогласованный отъезд Месси в Саудовскую Аравию и фактически разрыв дальнейших отношений с Парижем. И что, неужели теперь последует возвращение в «Барсу»? Она хочет, Месси вроде тоже. Об этом можно судить даже по таким деталям, как высказывания Агуэро, который дружен с ним.

Насчёт нового союза Месси и «Барселоны» есть большие сомнения. Финансовые ограничения клуба пока не позволяют зарегистрировать аргентинца. Эти проблемы были и прошедшим летом, когда новичков не смогли сразу заявить за команду. Тренер «Барселоны» Хави открыто говорит, что не знает, позволит ли подписать Месси президент Ла Лиги Тебас. Вряд ли он будет благосклонен, учитывая, что клуб призвал его уйти с должности.

А других вариантов в Европе вроде как и нет, судя по инсайдам. Даже «Челси» не интересуется, хотя скупает буквально всех, у кого есть две ноги и два глаза. А вот с других континентов запросы на Месси поступают. «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предлагает космические € 400 млн в год. В американском МЛС его вообще готовы сделать владельцем одной из команд. А есть ещё и аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», в молодёжке которого раньше выступал Месси. Тут даже само название клуба подходит для того, чтобы возрастной футболист заканчивал там карьеру. Кстати, Месси совсем недавно (в 2020-м) надевал форму «Ньюэллс Олд Бойз», когда почтил память ушедшего Марадоны.

Лионель Месси Фото: David Ramos/Getty Images

Не хотелось бы, чтобы такой футболист, как Месси, уезжал из Европы. Летом ему исполнится 36 лет – он ещё способен сезончик-другой провести на высоком уровне. Но, судя по всему, если не удастся договориться с «Барселоной», то в Лиге чемпионов мы его уже больше не увидим.