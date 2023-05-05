Сёмин: думаю, что Слуцкий в ближайшее время снова возобновит тренерскую карьеру

Известный российский тренер Юрий Сёмин считает, что Леонид Слуцкий скоро вернётся к тренерской работе.
«Он однозначно талантливый человек. Он добился успехов с ЦСКА за счёт своей эксклюзивной манеры поведения. Он хорошо знает свою профессию, поработал в качественных командах за границей, приобрёл там колоссальный опыт, который обязательно пригодится ему. Думаю, что в ближайшее время он снова возобновит свою тренерскую карьеру. Он понимает все аспекты взаимоотношений между тренером и игроком, поэтому футболисты, которые работали под его началом, сейчас проявляют себя на высшем уровне», — приводит слова Сёмина Евро-Футбол.Ру.
Напомним, Слуцкий находится без работы с ноября 2022 года, после того, как он покинул пост главного тренера казанского «Рубина». Ранее Слуцкий работал в таких клубах, как «Витесс», «Ростов», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов» и «Москва». Также специалист возглавлял национальную команду России.
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