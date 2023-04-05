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В 2018 году Леонид Слуцкий мог возглавить сборную Австралии, но пошёл в «Витесс», подробности

Слуцкий мог возглавить сборную Австралии вместо «Витесса». Почему ЧМ-2018 прошёл мимо него
Дмитрий Зимин
Слуцкий мог возглавить сборную Австралии
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Вытаскиваем истории из светлого прошлого.

3 декабря 2017-го. Дата, которую точно не любит обычно улыбчивый Леонид Слуцкий. Именно в этот день руководство «Халл Сити» – первого европейского клуба для тренера – прагматично объявило об увольнении. Он работал с командой с лета. Провёл 20 матчей, но победил всего в четырёх. В момент многие загрустили. И в России (тогда очень хотелось, чтобы хоть у кого-то получилось в Европе), и в Англии. Несколько игроков написали в соцсетях проникновенные извинения за то, что не получилось. В руководстве тоже сожалели. И отмечали, что тренер работал на максимуме.

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Дальше в карьере Слуцкого – небольшая пауза. Он закрылся от прессы, периодически появлялся на матчах «Челси» и ЦСКА. И даже съездил в Ростов-на-Дону на тренерский семинар. Но глобальных слухов о его возвращении к тренерской работе не было. В России все топ-места были заняты. В Европе не успели оценить потенциал россиянина. Тишина.

Однако она не могла длиться вечно. Всё же у Леонида уже на тот момент работали сильные агенты – компания Base Soccer, которая и помогала ему с трудоустройством в «Халле». И примерно в феврале возник неожиданный вариант. Австралия активно искала тренера на финальную часть ЧМ-2018. Они квалифицировались, но потеряли главного тренера. Ангелос Постекоглу через неделю после выхода на ЧМ признался, что не готов везти туда команду. И добровольно ушёл в отставку. С этого момента начались неторопливые поиски замены.

Леонид Слуцкий в «Халл Сити»

Леонид Слуцкий в «Халл Сити»

Фото: Nathan Stirk/Getty Images

По неофициальной информации, в список из пяти-шести кандидатов попал и Слуцкий. С ним даже провели предварительный разговор на тему возможного назначения. Сам тренер заинтересовался идеей привести на турнир в России сборную другой страны. Но дальнейший выбор зависел не от него. В итоге федерация выбрала Берта ван Марвейка, который к тому моменту уже ездил с Нидерландами на ЧМ-2010. Толку оказалось немного – сборная не вышла из группы и быстро уехала домой.

Факт интереса от Австралии подтверждал «Спорт-экспрессу» агент Шандор Варга – сотрудник компании Base Soccer и товарищ Слуцкого.

Шандор Варга
Шандор Варга
агент ФИФА

«Интерес со стороны сборной Австралии действительно был. Переговоры вёл мой коллега. Поэтому подробностей вам сказать не могу. Я конкретно этим вариантом не занимался. Но, как уже сказал, интерес к Слуцкому был. Варианты кроме сборной Австралии? Были довольно поверхностные разговоры с различными клубами. Однако, по моим данным, до конкретики не доходило».

В середине марта 2018-го у Слуцкого появился новый клуб – нидерландский «Витесс». Там он проработал 8 месяцев.

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