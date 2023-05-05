Аршавин сделал прогноз на матч между «Зенитом» и «Спартаком»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о матче 26-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Встреча пройдёт 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Начнётся игра в 18:00 мск.

« Спартак» начал весну хорошо, потом залихорадило и начались такие перепады. Характер у команды есть, но в команде много молодых ребят, у которых запаса мастерства нет, поэтому многое зависит от физики и удачи. Но не всегда это сбалансированно, поэтому и такая разность в результате. Большой ажиотаж ожидается на матч со «Спартаком», в этот раз предсказывают 45 тысяч зрителей. Все ждут, но будут смотреть и матч «Ростов» — «Факел».

Что касается прогноза на матч, «Зенит» должен побежать «Спартак» со счётом 3:1», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 25-го тура РПЛ «Зенит» находится на верхней строчке турнирной таблицы, имея в активе 61 очко. «Спартак» расположился на третьей строчке, набрав 49 очков.