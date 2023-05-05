«В лучших традициях «Зенита». Миллер поздравил Спаллетти с чемпионством «Наполи»

Председатель правления «Газпрома», являющегося титульным спонсором санкт-петербургского «Зенита», Алексей Миллер поздравил бывшего главного тренера сине-бело-голубых Лучано Спаллетти и его нынешнюю команду «Наполи» с завоеванием чемпионства в Серии A, отметив, что титул был выигран в лучших традициях, знакомых и болельщикам петербуржцев.

«Поздравляю Лучано Спаллетти и «Наполи»! Вы на вершине, вы первые! Как всегда, в лучших традициях, знакомых и болельщикам «Зенита», скудетто завоевано убедительно, досрочно и просто красиво! Браво, Мистер! Браво, «Наполи»! Nuove vittorie!» — приводит слова Миллера официальный телеграм-канал «Зенита».

«Наполи» выиграл титул за пять туров до конца чемпионата Италии.