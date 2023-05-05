Ривалдо: грустно видеть, что Месси проявляет неуважение к «ПСЖ». Это не похоже на него

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо высказался о ситуации Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось, что Месси больше не хочет выступать за «ПСЖ» после отстранения на две недели за посещение Саудовской Аравии.

«Лионель Месси отправился в Саудовскую Аравию без разрешения „Пари Сен-Жермен“ и в итоге получил двухнедельную дисквалификацию от клуба. Все указывает на то, что он отправился в Саудовскую Аравию, чтобы решить вопросы со своим контрактом.

Однако мне было немного грустно видеть, что Месси проявляет такое неуважение к своему нынешнему клубу. Это не похоже на него. Конечно, он мог бы найти другой вариант, поступить иначе — поговорить с клубом, дождаться приезда саудовских чиновников в Париж или даже дождаться окончания сезона. Прийти к взаимопониманию с ПСЖ, которое не создало бы внутренней проблемы.

Он всегда был отличным примером для подражания. Его хейтеры ждали чего-то подобного, чтобы отыграться на нем. Месси мог бы избежать этого в момент, когда Лига 1 подходит к концу, а его клуб снова приближается к чемпионству Франции", — приводит слова Ривалдо Betfair.



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