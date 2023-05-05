Александр Павленко: «Спартак» не борется за чемпионство РПЛ, но у команды точно не кризис

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Павленко поделился мнением о выступлении «красно-белых» в весенней части чемпионата России.
«Почему «Спартак» осенний и весенний — разные? Понимания нет. Невозможно описать в двух словах это, так как это будет некорректно. Потому что надо находиться в коллективе, следить, видеть и, возможно, посещать тренировки. Много нюансов. На всё это может ответить главный тренер. И то, он не будет говорить, так как не будет выносить это из команды. Он проанализирует всё и сделает для себя какие-то выводы, чтобы в будущем не повторялось. Но тренер не будет выносить это в общественность.
Это точно не кризис. Были травмы и дисквалификации. Да, команда не борется за чемпионство на данном этапе, но она всё равно находится высоко — в топе. Просто есть ожидания болельщиков — они приучены к тому, что «Спартак» — это всегда первое место. Это нормально. Нужно к этому стремиться», — сказал Павленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, после 25-го тура РПЛ «Спартак» находится на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 49 очков.
- 5 мая 2023
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